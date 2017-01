Vermist persoon voor de kust mogelijk een zeehond

Foto DNP De reddingsbrigade in actie voor een vermeende drenkeling.

EGMOND AAN ZEE - Met groot materieel rukten reddingsploegen gisteren uit na een melding over een vermist persoon voor de kust van Egmond aan Zee.

Door Winnie van Galen - 5-1-2017, 15:50 (Update 5-1-2017, 16:18)

Na een zoektocht van een uur waarbij een helikopter, diverse reddingsboten en ander materieel was ingezet, werd de actie stopgezet.

Volgens woordvoerder Henk Biesboer van de KNRM was er rond twee uur een melding binnengekomen van een wandelaar die iets in zee had zien drijven. Een aanwezige golfsurfer werd geraadpleegd die aangaf dat er eerder op de dag meer golfsurfers actief waren geweest.

Vervolgens werd het zekere voor het onzekere genomen ondanks het feit dat er geen melding van een vermissing was binnengekomen, aldus Biesboer.

Met ’de hele handel’ is de kust voor Egmond afgespeurd hetgeen werd vergemakkelijkt door ’het prachtige heldere weer dat een goed zicht gaf.’

De vermeende drenkeling is mogelijk een zeehond geweest. In toenemende mate duiken die aan de Nederlandse kust op, aldus KNRM woordvoerder Kees Brinkman.