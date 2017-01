’Gemeente blijft in gebreke’

ALKMAAR - Het voorgenomen parkeerbeleid in Alkmaar leidt tot de nodige consternatie. Ondernemers in de binnenstad zijn gedupeerd nadat hun straatvergunning is ingetrokken. ,,Ik heb net 1450 euro betaald voor een laadpunt van mijn elektrische auto. Als ik dit had geweten had ik dat nooit gedaan’’, zegt Dirk Hoogeterp.

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 9:00 (Update 6-1-2017, 9:00)

Hoogeterp is eigenaar van de Hypotheekshop aan de Gedempte Nieuwesloot. ,,Op oudejaarsdag kreeg van Parkeerservice een brief dat op 1 februari mijn parkeervergunning voor de binnenstad niet wordt verlengd.’’

Om meerdere reden was Hoogeterp...