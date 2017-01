Straatrovers bedreigen man met mes in Heerhugowaard

HEERHOGOWAARD - Op de Stationsweg in Heerhugowaard hebben twee straatrovers woensdag een fietser bedreigd met een mes. Na een worsteling gingen de verdachten er zonder buit vandoor.

Door Jan Balk - 5-1-2017, 12:22 (Update 5-1-2017, 12:22)

De fietser werd woensdag rond 20:20 uur vanuit het niets aangevallen door de twee mannen. Ondanks een zoekactie zijn de twee slanke verdachten van rond de twintig jaar niet gevonden.

De ene verdachte heeft opvallend dikke jukbeenderen. Hij droeg een zwarte jas tot aan de heupen en een spijkerbroek met gebleekte vlekken.

De andere verdachte had een suède wollige donkere jas aan en droeg daaronder een spijkerbroek met vlekken en een scheur in zijn rechterknie. De mannen spraken Engels met het slachtoffer en in een onbekende taal met elkaar. De politie is op zoek naar getuigen.