Jong helpt oud: ’De waardering vind ik het mooist’

jjfoto.nl/Jan Jong De 20-jarige Mik Slobbe heeft inmiddels een hechte band met de 82-jarige Wil Bieman.

OUDORP - „Hij is een goede jongen en altijd bereid om te helpen”, zegt Wil Bieman (82) over Mik Slobbe (20). Dan wijst ze streng naar de modebewuste rafel in zijn spijkerbroek. „Hij heeft alleen wel een gat in zijn broek.”

Door Dewi Hoijtink - 5-1-2017, 10:09 (Update 5-1-2017, 10:14)

Sinds 2015 wordt Bieman extra in de watten gelegd door de jonge Schagenaar in zorgcentrum de Oldeburgh in Oudorp. Ze zitten regelmatig samen buiten in de zon, maken vaak een praatje en kijken naar films. Inmiddels hebben de twee een goede...