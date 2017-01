Vrouw valt door gladheid van fiets in Broek op Langedijk

Foto: DNP.NU

BROEK OP LANGEDIJK - Op het Marktplein in Broek op Langedijk is een vrouw donderdagochtend van haar fiets gevallen. De val had te maken met de gladheid van de weg.

Door Jan Balk - 5-1-2017, 9:37 (Update 5-1-2017, 9:37)

Het slachtoffer raakte gewond.