NHD Circusprijs voor Cubaanse acrobaat

Foto JJfoto.nl/Jan Jong Acrobaat Untier Aquino Hernandez op wat nog maar de eerste is van vier ’etages’, hoog boven de piste. Bekijk Fotoserie

HEERHUGOWAARD - ,,Een circus wil altijd nog een stukje hoger’’, vertrouwt directeur Alex Sijm het publiek toe. En dus zet Untier Aquino Hernandez gewoon nog een etage op de torenhoge wankele stalen stellage om ook hier met schijnbaar gemak -op een paar trillende armspieren na- een handstand op te maken. En daarmee toonde de acrobaat woensdagmiddag tijdens de laatste voorstelling van het Wintercircus in Heerhugowaard aan waarom hij even later de Noordhollands Dagblad Circusprijs in ontvangst mocht nemen.

Door Marjolein Eijkman - 4-1-2017, 21:20 (Update 4-1-2017, 22:03)

De in Duitsland woonachtige Cubaanse acrobaat ontving de NHD Circusprijs, een publieksprijs voor de act die de meeste indruk maakte, uit handen van Lucille Werner en burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard.

,,Een geweldig artiest’’, aldus Werner tijdens de uitreiking, die nog even memoreerde aan haar eigen ervaring met het circus als assistente van een messenwerper tijdens het Kerststerrencircus.

Foto JJfoto.nl/Jan Jong Vlnr: Lucille Werner, directeur Alex Sijm, Untier Aquino Hernandez, verslaggever Jan Vriend van het Noordhollands Dagblad, burgemeester Han ter Heegde en artiest Jasper Bolechowski.

Zelf werd ze ook nog verrast. Het circus heeft tijdens de in totaal 24 voorstellingen de afgelopen twee weken met de verkoop van posters 1950 euro opgehaald voor de Lucille Werner Foundation, die zich inzet voor de integratie van mensen met een handicap in de maatschappij. ,,En daar gaan we het komende jaar mee door’’, beloofde de circusdirecteur.

Sijm zette burgemeester Ter Heegde ook nog even in het zonnetje. Vanwege zijn afscheid van Heerhugowaard, maar ook als dank voor de warme ontvangst voor het circus, dat hiervoor vijftien jaar in Heiloo stond.

Sijm: ,,Heerhugowaard wilde eigenlijk een ziekenhuis, maar een circus is natuurlijk ook leuk.’’

Het publiek genoot voor de laatste keer dit seizoen met volle teugen van de artiesten. Van de grappen en grollen en de bloedstollende capriolen; van de magie van het circus.