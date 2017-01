IJsclub Schoorl worstelt met haar baan aan de Laanweg

Foto ANP Lekker schaatsen is ook onderuit gaan.

SCHOORL - Is de IJsclub Schoorl genoodzaakt een energieverslindende pomp te gebruiken om de ijsbaan aan de Laanweg onder water te krijgen of wil het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toch de helpende hand toesteken?

Door Winnie van Galen - 5-1-2017, 7:49 (Update 5-1-2017, 7:57)

Die vraag komt vrijdag aan de orde tijdens een overleg tussen de ijsclub en het hoogheemraadschap. Wat is er aan de hand: de ijsclub gebruikt het water van een slootje achter de ijsbaan om de boel onder water te laten lopen, in afwachting van de vorst. Daarvoor is het...