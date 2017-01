Alderliefste treedt op in Alderliefste

Aangeleverde foto Alderliefste.

Passender kan bijna niet: Alderliefste treedt aanstaande zondag op in Alderliefste.

De laatste is natuurlijk de kroeg met die naam in het hartje van Bergen. De eerste is het Hollandse drietal rond gitarist-zanger Gerard Alderliefste, vertolkers van – vooral - het Franse chanson.

Waarschijnlijk het bekendst zijn ze van samenwerkingsprojecten. Met Ramses Shaffey en Liesbeth List bijvoorbeeld, met wie ze ‘Vivre/Laat me’ opnamen. Later kwam daar nog een uitvoering overheen samen met Paul de Leeuw. Het leverde een top 10-hit op. Hetzelfde gebeurde...