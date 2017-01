Gevarieerd nieuwjaarsconcert met fanfare Lamoraal

JR Fotoproducties. Lamoraal.

EGMOND AAN DEN HOEF - Muziekvereniging Lamoraal van Egmont uit Egmond aan den Hoef houdt zaterdagavond 7 januari zijn traditionele nieuwjaarsconcert.

Door Mark Minnema - 4-1-2017, 20:17 (Update 4-1-2017, 21:11)

Net als in vorige jaren zal het concert in dorpshuis Hanswijk in het teken staan van jong talent. Zo zijn verschillende stukken te horen uit de musical ’Chess’ van Tim Rice, zoals het nummer ‘I know him so well’.

De nummers worden uitgevoerd met spelers van musicalgroep Horizon. Het thema uit ‘Back to the future’ wordt gespeeld, maar ook een deel van...