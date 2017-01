’n Setje snaren per dag

Foto Erna Faust Bertje Doperwtje.

ALKMAAR - Z’n liedjes zijn te leuk om te laten waaien, vindt Bertje Doperwtje. Daarom brengt de bekendste straatmuzikant van Alkmaar een derde cd uit, ’Tussen plantaardig en diervriendelijk’.

Door Mark Minnema - 4-1-2017, 20:17 (Update 4-1-2017, 21:10)

Soms doet hij zijn best een dag níet op te treden. Om z’n vingers rust te gunnen. Want nog altijd gaat hij er vol in, verslijt hij een setje snaren per dag. Bertje zegt: „Als je je best niet doet, doe je niks, kun je net zo goed thuisblijven.”

Hoe lang staat-ie er al?...