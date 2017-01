Drijfzand bij lagune Camperduin

CAMPERDUIN - Bij de lagune in Camperduin wordt publiek gewaarschuwd voor de aanwezigheid van drijfzand.

Door Van onze verslaggever - 4-1-2017, 16:50 (Update 4-1-2017, 16:58)

De gevaarlijke plekken bevinden zich aan de zeekant van de lagune in de nabijheid van Hargen aan Zee. In opdracht van Rijkswaterstaat zijn er borden ter hoogte van de risicovolle plekken geplaatst.

Sinds de komst van de lagune in 2015 is meerdere keren gewaarschuwd voor genoemd fenomeen. Het drijfzand is ontstaan door de harde wind waardoor stuifzand op de hoogwaterlijn van de lagune terechtkomt en zich vol zuigt met water.