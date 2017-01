Eerbetoon aan Jan Hupkens

ALKMAAR - Muziekpromotor Jan Hupkens overleed in 2015. Vrijdagavond wordt in het Alkmaarse podium Victorie een eerbetoon gehouden voor de man die meer dan 1600 blues-, soul- en jazzfestivals heeft georganiseerd.

Door Hans Brandsma - 5-1-2017, 8:00 (Update 5-1-2017, 8:14)

In het voormalige Wapen van Heemskerk aan de Breedstraat - de voorloper van eerst Atlantis en later Victorie - start rond 20.30 uur het eerste optreden.

De organisatie heeft tal van bands gestrikt waarmee Hupkens een innige band onderhield. Bekende artiesten als Bonne Zigtema, Willem Schoone, Willem Ligthart, Ruud Jansen, Maarten Schiphorst en André Valkering zullen op het podium staan met Boogie Twice, Born to Boogie, Cheers, Solulfull Blues Quality, Ship’s Revival Band en de Boogie and Blues Band.

De in Velsen geboren Hupkens belandde via Haarlem en Alkmaar uiteindelijk in Dirkshorn. Hupkens kon het zelf ook nooit laten om op het podium te klimmen en een bluesnummer te zingen.

Victorie gaat vrijdagavond om 19.30 uur open.