Van jeuk tot drums uit Japan

Foto PR Percussiespektakel van Yamato. Bekijk Fotoserie

De tweede helft van het culturele seizoen is gestart en er staat bij de theaters nog veel moois op de rol. Een greep uit wat De Vest in Alkmaar, Het Park in Hoorn, Kampanje in Den Helder, Cool in Heerhugowaard en Scagon in Schagen het komende half jaar voor ons in petto hebben.

Door Marjolein Eijkman - 4-1-2017, 15:14 (Update 4-1-2017, 15:14)

De Vest

De Vest heeft hem nog maar even bijgeboekt. Op 1 maart brengt Freek de Jonge hier zijn verkiezingsconference ’De Stemming 5’. Na edities 1 t/m 4 in 2002, 2006, 2010 en 2012 grijpt hij, gebruikmakend van de zwaarbevochten vrijheid van meningsuiting, wederom de aanloop naar de verkiezingen aan om de staat van het land te duiden en de stemming te peilen. Ook te zien in Het Park en Cool.

Een slag op een gigantische taiko-drum, gemaakt van een vierhonderd jaar oude boom luidt op 6 mei de voorstelling in van de percussionisten van het Japanse Yamato. De drummers gebruiken hun hele lichaam en ziel voor elke slag en komen zo tot een overweldigend percussiespektakel. Ook te zien in Het Park.

Toneelgroep Maastricht brengt op 10 juni samen met Rowwen Hèze ’Pinkpop: de liefde, de muziek, de herinnering’ van Frans Pollux. Een groots liefdesverhaal tegen de achtergrond van het oudste popfestival ter wereld.

Het Park

De Vlaamse broers Walschaerts, ofwel Kommil Foo, brengen op 11 februari ’Schoft’. Een voorstelling over het leven, dat zelf een geniepig schoftje is: het slaat, het zalft, het schuurt en het ergst van al: het eindigt. Ook te zien in De Vest.

Langzaam maar zeker weg glijden in een mistige wolk, waarin de eens zo vertrouwde wereld verdwijnt. Hoe help je iemand die steeds verder wegraakt? Hans Croiset & Johanna ter Steege spelen op 8 maart ’De Vader’, het internationaal bejubelde stuk over de ziekte van Alzheimer van Florian Zeller. Ook te zien in De Vest.

Op 29 januari staat het theater helemaal in het teken van illustrator Fiep Westendorp tijdens het Fieperdepiep Festival. Speciaal voor de allerkleinsten zijn er de voorstellingen ’Pim & Pom’ en ’Fiep Fiep Vogeltje’, de foyer is omgebouwd tot interactieve theaterspeeltuin en buiten staat de rode Fiepbus.

Kampanje

Onder anderen Paul Groot, Elise Schaap, Wart Kamps en Guido Spek schitteren op 31 maart samen met een vijftienkoppig orkest in de hilarische en grimmige sprookjesmusical ’Into the woods’. Een modern verhaal over verlangen, verraad en verlossing tussen geliefden, ouders en kinderen.

De Ploeg, het roemruchte gezelschap van cabaretiers (NUHR) en acteurs (onder anderen Loes Luca en Han Römer), is terug en duikt in de wereld van de film. In ’Pilp Fuction’ ploegen ze zich op 19 mei door een filmscript over een meisje op zoek naar haar moeder, een Hollywood actrice. Ook te zien in Cool (try-out), De Vest en Het Park.

Het wemelt 13 januari van de gringo’s, poncho’s en sombrero’s tijdens de voorstelling ’Snorro’ van het Ro Theater. Een remake van het bekende avonturenverhaal met veel liedjes, spannende degengevechten, dartelende balletklasjes en aanstekelijke Mexicaanse live muziek. Ook te zien in Het Park.

Cool

Wanneer ben je in de bloei van je leven? Sommigen in hun jonge jaren, anderen na hun veertigste en weer anderen bloeien pas echt op als ze met pensioen zijn. Karin Bloemen geeft met haar voorstelling ’Volle Bloei’ op 24 en 25 januari (try-outs) haar antwoord: de bloei van je leven is nu! Ook te zien in Kampanje en De Vest.

Cabaretière Kirsten van Teijn staat 14 april in Cool met ’Zalf’. In haar tweede muzikale cabaretvoorstelling brengt ze jeuk naar het theater, maar gelukkig neemt ze ook zalf mee. Want als Kirsten gaat krabben, krabt ze ook het publiek. Met liefde. Ook te zien in Kampanje.

Scagon

Voormalig rechtenstudent Rayen Panday beklom in 2008 voor het eerst het podium voor stand up comedy. Iets wat hij stiekem al heel lang wilde. Nu toert hij langs de Nederlandse theaters met zijn derde avondvullende cabaretvoorstelling ’Niet Verder Vertellen’. Op 21 januari staat hij in Schagen met zijn verhalen, zijn persoonlijke verhaal, zijn typetjes en zang. Ook te zien in De Vest.

’t Miertejater viert dit jaar het 35-jarig bestaan met de voorstelling waarmee het gezelschap ooit debuteerde:’’t Atelier’ van Jean-Claude Grumberg. Een ontroerend en vermakelijk stuk over een klein confectieatelier, waar de baas probeert de oprukkende concurrentie het hoofd te bieden.

Meer over tijden en prijzen via theaterdevest.nl, hetpark.nl, kampanje.nl, coolheerhugowaard.nl en theaterscagon.nl. De Vest, Het Park, Kampanje en Cool doen mee aan het Theaterweekend (20, 21 en 22 januari), waarin een kaartje voor geselecteerde voorstellingen €10 kost.