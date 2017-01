Man aangehouden bij ontdekking hennepkwekerij Sint Pancras

Foto: ANP

SINT PANCRAS - De politie heeft dinsdagavond een 32-jarige bewoner van een woning aan de Bovenweg in Sint Pancras aangehouden wegens de aanwezigheid van een hennepkwekerij.

De politie stelde een onderzoek in naar aanleiding van een melding dat er in het pand een mogelijke hennepkwekerij zou zitten.

In de woning vond de politie eerst vier rekken waarop henneptoppen lagen te drogen. Verder was er een hennepkwekerij met zo’n 75 planten. De politie heeft de hennep en de bijbehorende apparatuur (lampen, filters e.d.) in beslaggenomen. De stroom werd afgetapt.