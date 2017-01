Onderweg: Een andere planeet

Doodstil is het in Grootschermer. Het ijsbaanterrein aan het Noordeinde is nog steeds een meertje. Kinderen scharrelen op straat, hun moeders bezoeken de buurtsuper.

Door Rob Bakker - 3-1-2017, 17:37 (Update 3-1-2017, 17:37)

Kalle Slaap houdt van de stilte, wat op zich vreemd is voor een ondernemer gevestigd aan de belangrijkste straat van het dorp. Maar Kalle hoeft het dan ook niet van langslopend publiek of locale klandizie te hebben. Ze weten hem via het internet wel te vinden. Uit het hele land en ver daar buiten, tot Canada en Zuid-Afrika...