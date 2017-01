App in de maak tegen gevaar muien

Archieffoto De muien-boei die de reddingsbrigade vorig jaar heeft aangeschaft. Bekijk Fotoserie

EGMOND AAN ZEE - Badgasten die in een mui terecht komen, in nood raken en mogelijk verdrinken, voor de reddingsbrigades zijn het jaarlijks terugkerende kopzorgen.

Door Winnie van Galen w.van.galen@hollandmediacombinatie.nl - 4-1-2017, 8:00 (Update 4-1-2017, 8:07)

Met de ontwikkeling van een applicatie (app) wil de reddingsbrigade in Egmond aan Zee de risico’s verder proberen in te dammen. Via de app krijgen strandbezoekers, als het lukt wat de bedenkers voor ogen hebben, informatie over wat muien doen en op welke momenten ze gevaarlijk zijn. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is de positie van...