Dief van gereedschap was ’helemaal wappie’

ALKMAAR - „Ik was helemaal wappie”, verklaarde Wesleij W. (27) uit Alkmaar over de toestand na gebruik van de drug GHB waarin hij op 1 september in een schuurtje bij restaurant Hong Kong aan de Hadewijchstraat was aangetroffen. „Ineens lag er een Chinees bovenop mij”, voegde hij eraan toe.

Door Van onze verslaggever - 4-1-2017, 8:00 (Update 4-1-2017, 8:07)

W. zei dat hij alleen maar naar binnen was gegaan om een plasje te plegen. Maar dat geloofden de officier van justitie en de politierechter niet. Er was volgens de aangevers namelijk een gereedschapskist van de plank gehaald en opengemaakt. En de Alkmaarder stond met een lasapparaat in handen.

W. was kort daarna in een afkickkliniek opgenomen. Tijdens een verlof had hij echter opnieuw gebruikt, waarna hem de toegang ontzegd was.

„Zorgelijk”, noemde de rechter de situatie van W. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een week en een week voorwaardelijk wordt ten uitvoer gelegd.