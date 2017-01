Nieuwe reglementen in Alkmaarse parkeergarages

Foto Erna Faust Borden waarschuwen de bezoekers van parkeergarages.

ALKMAAR - In de parkeergarages van Alkmaar wordt de zogeheten waardekaart afgeschaft. Dat betekent dat 342 abonneehouders op zoek moeten naar een alternatief. Ook bewoners van de binnenstad vallen per 1 februari onder een ander regime.

Door Hans Brandsma - 4-1-2017, 9:30 (Update 4-1-2017, 9:30)

De waardekaart is volgens Parkeerservice een van de belangrijkste reden dat parkeergarages in de binnenstad overvol zijn geraakt. ,,De parkeerdruk in de stad is te groot en samen met de gemeente Alkmaar zoeken we naar oplossingen’’, aldus een woordvoerster van Parkeerservice.

De waardekaart, waarbij bedrijven en ondernemers...