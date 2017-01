Emmakwartier wil laatste open plek houden

Foto Erna Faust De Nieuwe Emma fase 2: nu nog bomen, parkeervoorzieningen en een speelplaatsje.

ALKMAAR - Projectontwikkelaar Studio Pro6 is bereid minder woningen te realiseren in de door de buurt bestreden tweede fase van het bouwplan ’De Nieuwe Emma’. De aanpassingen gaan de buurt - volgens Studio Pro6 gaat om ’een aantal bewoners’ - nog niet ver genoeg. De laatste open plek in de dichtbevolkte wijk moet behouden blijven.

Door Rob Bakker - 3-1-2017, 16:08 (Update 3-1-2017, 16:08)

Met die insteek is een handtekeningenactie op gang gekomen waarin gepleit wordt voor een alternatief. Uitgangspunt daarbij is dat de bestaande bomen behouden blijven en er bovendien...