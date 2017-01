Kringloopwinkel in Alkmaar zet zich in voor ziekte van Lyme

ALKMAAR - De binnenstad van Alkmaar is een Kringloopwinkel rijker. Aan het Scharlo 18 heeft Betty Gerber onder de paraplu van de stichting Sporters voor Sporters een winkel voor tweedehands spullen geopend.

Door onze verslaggever - 4-1-2017, 9:00 (Update 4-1-2017, 9:00)

De winkel van Gerber is er eentje zonder winstoogmerk. ,,De volledige opbrengst komt ten goede aan mensen die kampen met de ziekte van Lyme. Steeds vaker hoor je verhalen van mensen die door een teek zijn gebeten. In Nederland blijkt de ziekte van Lyme zeer moeilijk te genezen.

Patiënten kiezen daardoor noodgedwongen voor een behandeling in het buitenland. Wij proberen voor die mensen iets te betekenen en het zou helemaal mooi zijn als we in de toekomst Lymepatiënten ook in Nederland een goede behandeling kunnen bieden.’’ De kringloopwinkel is inmiddels al geopend. Gerber heeft zo’n tweehonderd vierkante meter ruimte tot haar beschikking. De eigenares ontvangt graag goederen, maar legt de lat wel wat hoger. ,,We zijn blij als mensen wat komen brengen, maar we willen geen vuilstortplaats worden. Mooie meubels, kinderspeelgoed en curiosa zijn van harte welkom en dat geldt ook voor kleding die nog in goede staat is, maar aan bijvoorbeeld witgoed hebben we niet zo veel behoefte.’’

De opbrengsten van deze spullen zullen ten goede komen aan Sporters voor Sporters en lymepatiënten in het bijzonder. ,, Sporters voor Sporters is een stichting die is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van verenigingen voor minder valide sporters’’, aldus Gerber.