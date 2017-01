Auto slaat over de kop op N9

ALKMAAR - Op de N9 in Alkmaar is dinsdagmiddag een auto over de kop geslagen. Twee mensen raakten gewond.

Door Milo Lambers - 3-1-2017, 15:04 (Update 3-1-2017, 15:41)

Het ongeval vond plaats op het stuk tussen de Kennemerstraatweg en de Aert de Gelderlaan. Het voertuig reed door onbekende oorzaak tegen een paal aan. Vervolgens kwam de auto op z’n kop in de middenberm terecht.

Het verkeer richting Heiloo was tijdelijk geheel afgesloten. In de richting van Egmond kon het verkeer over een rijstrook verder.