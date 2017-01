Diefstal van graf: ’Achter grafversiering ligt vaak diepere betekenis’

Foto Erna Faust Loes Nes loopt over de Algemene Begraafplaats in Alkmaar. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Tijdens kerst het graf van je overleden man bezoeken en ontdekken dat iemand de speciaal gemaakte versiering heeft gestolen. Het overkwam de 73-jarige Loes Nes uit Limmen tijdens Tweede Kerstdag.

Door Kyrie Stuij k.stuij@hollandmediacombinatie.nl - 3-1-2017, 14:24 (Update 3-1-2017, 14:38)

Ze staat voor het graf van haar man Arie, op de Algemene Begraafplaats in Alkmaar en wijst naar de schroeven waar eerder twee bronzen vogeltjes op stonden. ,,Ik had het eerst niet in de gaten, was het een en ander aan het opruimen, tot ik deze lege schroeven zag.’’

Zelf uitgezocht

Een...