Jonge Heldenprijs voor jonge docent Nederlands

Foto Erna Faust Oscar de Bont krijgt zijn prijs van wethouder Van Diemen.

HEERHUGOWAARD - Oscar de Bont (19) heeft maandagavond de Jonge Heldenprijs 2016 van de gemeente Heerhugowaard gekregen uit handen van wethouder Van Diemen.

Door Gert van der Maten - 3-1-2017, 0:03 (Update 3-1-2017, 0:03)

Hij krijgt de prijs met name voor zijn vrijwilligerswerk voor vluchtelingen. Onder de vlag van GAVE, een christelijke organisatie van vluchtelingen, geeft hij Nederlandse les. Aanvankelijk in Heumersoord in Nijmegen, maar toen dat azc werd gesloten, reisde hij de vluchtelingen na om hen de lessen op locaties overal in Nederland te geven. Bij de weekendbezoeken aan zijn ouders in Heerhugowaard doet hij ook vrijwilligerswerk in het azc daar.