’Loslaten is toch moeilijker dan ik had gedacht’

Foto Erna Faust Burgemeester Piet Bruinooge zingt zijn vertrekkende collega Han ter Heegde toe.

HEERHUGOWAARD - Met een donderend applaus hebben de burgers van Heerhugowaard samen met genodigden maandagavond afscheid genomen van hun ’burgervader’ Han ter Heegde. Zijn collega Piet Bruinooge zong hem toe: ’We’ll meet again”.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 2-1-2017, 23:49 (Update 2-1-2017, 23:49)

Ter Heegde probeerde zijn afscheid in de schaduw te stellen door dat te combineren met de nieuwjaarsreceptie, omdat hij niet zoveel ’gedoe’ wilde rond zijn persoon. Dat mislukte. Zo’n zeshonderd man had er wachttijden voor over die de Efteling niet zouden misstaan, om Ter Heegde persoonlijk de hand te...