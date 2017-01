Dwangsom opgeschort

EGMOND-BINNEN - Eigenares Ingrid Schouw van de manege De Duinrand in Egmond-Binnen mag daar in elk geval blijven wonen tot de Raad van State in haar zaak uitspraak heeft gedaan. Dat staat in een memo van het college van b en w van de gemeente Bergen, zo meldt een woordvoerster van de gemeente.

Door Henk-Jan den Ouden - 3-1-2017, 9:03 (Update 3-1-2017, 9:03)

De gemeente had de bewoonster een dwangsom opgelegd van 75.000 euro als ze op 3 januari nog in de manege zou wonen, en was op de zitting van de...