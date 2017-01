Onderzoek overleden man afgesloten

Foto: DNP.NU

HEERHUGOWAARD - De politie heeft het onderzoek afgesloten in relatie tot de dode man die op nieuwjaarsochtend in een sloot aan de Henriëtte Henriquez Pimenteltuin is aangetroffen.

Door Van onze verslaggever - 2-1-2017, 15:17 (Update 2-1-2017, 16:00)

Het gaat om een ongeveer vijftigjarige buurtbewoner die sinds een jaar of vijf in de Heerhugowaardse wijk Huygenhoek woonde.

Volgens een buurtbewoner had de man last van zijn hart. Niet duidelijk is of deze kwaal het slachtoffer fataal is geworden. Het ontzielde lichaam van de man werd rond 11 uur in een ondiepe sloot bij de Pimenteltuin aangetroffen.

De aan deze straat gevestigde woning van de man is enige tijd door de politie onderzocht op mogelijke sporen van een misdrijf. Maar daarvan is niets gebleken.