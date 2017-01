Vooral vrouwen hebben last van pijnlijke kwaal hidradenitis

Pijnlijke ontstekingen, gevoelige littekens en zere knobbeltjes diep in de huid. Hidradenitis is een zeer vervelende kwaal die in allerlei varianten opdoemt. Zeventig tot tachtig procent van de patiënten is vrouw.

Door Fokke Zaagsma - 2-1-2017, 13:37 (Update 2-1-2017, 13:37)

Een team van specialisten beantwoordt op NHD Gezond iedere week ingestuurde vragen over een medisch thema.

Deze week geeft huidarts Menno Gaastra van Centrum Oosterwal antwoord op lezersvragen over hidradenitis.