Rustige jaarwisseling, op ’vervelende jongeren’ na

Foto Erna Faust De ’morning after’ in een straat in Oud-Overdie.

ALKMAAR - Niet veel vaker is de jaarwisseling in deze regio zo rustig verlopen als afgelopen weekeinde.

Door Sophie Kuitems - 2-1-2017, 0:29 (Update 2-1-2017, 0:29)

Oud en nieuw is volgens de Alkmaarse burgemeester zelfs ’prima verlopen’, totdat aan het eind van de nacht vier aanhoudingen zijn verricht. ,,Vier jongeren die we al langere tijd in het snotje hadden, hebben hun gebiedsverbod in De Mare overtreden. Ze waren vervelend en wisten dat ze daar niet mochten komen door acties in het verleden. Ze zijn in de kraag gevat. Tegen hen is...