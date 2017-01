Han ter Heegde houdt zich aan z’n woord en duikt mee

Foto Maurice Amoureus De reddingsbrigade houdt de duikers in Egmond in de gaten. Bekijk Fotoserie

Koud, koud en nog eens koud. Toch waagden duizenden mensen zich op verschillende plekken in de regio zich ook deze Nieuwjaarsdag weer aan een duik om het jaar (zeer) fris te starten.

Door Sophie Kuitems - 1-1-2017, 20:28 (Update 1-1-2017, 20:43)

Foto Erna Faust De duikers rennen vanaf het duin bij Bergen aan Zee richting water.

Op vier verschillende plekken in de regio werden nieuwjaarsduiken georganiseerd: in Heerhugowaard, in Egmond aan Zee en zelfs twee in Bergen aan Zee.

Foto Erna Faust Menigeen had zich uitgedost voor de duik, zoals hier in Bergen aan Zee.

Lang niet iedereen durfde het aan om volledig kopje onder te gaan. Zeker in Heerhugowaard was het vooral een kwestie van snel pootje baden langs het uitgezette lint. Burgemeester Han ter Heegde kwam zijn belofte na. Ter ere van het tienjarig jubileum van de duik in zijn gemeente, dook ook hij - net als 400 anderen - het water van de Plas van Luna in.

Foto Maurice Amoureus Zoeken in het ijskoude water naar verloren schoeisel.

In Egmond aan Zee keek het publiek haar ogen uit naar de vele gek uitgedoste deelnemers. Ze bleven overigens niet lang hangen op het strand, de gure wind joeg iedereen naar binnen om op te warmen.

Foto Erna Faust En gauw er weer uit...

In Bergen aan Zee was een duik bij strandtent Bruintje, waar de duikers na afloop zich konden verwarmen aan een kop snert. Even verderop bij Hemingway was een ’chique duik’, waar de deelnemers met champagneflessen en al zich in de koude golven stortten. Ze werden verder getrakteerd op oesters en ander exclusief lekkers.

Foto Erna Faust Bij de duik in Bergen aan Zee hoort proosten met champagne.

De duiken in deze regio halen het overigens qua populariteit nog niet bij die van Scheveningen, waar om klokslag 12.00 uur 10.000 mensen het water in gingen.