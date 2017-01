Lichaam aangetroffen in sloot Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - De politie heeft op nieuwjaarsdag een lichaam aangetroffen in een sloot in Heerhugowaard. Het zou gaan om een man. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan in een woning aan de H.Henriquez Pimenteltuin.

Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen, maar de hulp kwam te laat.

Een politiewoordvoerder kan op dit moment nog geen verdere mededelingen doen.

