App waarschuwt voor muien bij strand Egmond

EGMOND - De reddingsbrigade in Egmond is een app aan het ontwikkelen die strandgangers kan waarschuwen voor muien. Dat zijn geulen in het zand voor de kust waar bij eb gevaarlijke stromingen kunnen ontstaan. Twee tieners zijn afgelopen jaar overleden nadat ze daarin waren terechtgekomen.

Door ANP - 31-12-2016, 18:43 (Update 31-12-2016, 18:43)

Met de app ,,kan je zien wanneer en waar een mui gaat stromen. Daarnaast kan de app worden ingezet bij gevonden en verloren kinderen'', zegt Edwin Buis van de reddingsbrigade in Egmond tegen de regionale omroep NH.