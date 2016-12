Rijden zonder rijbewijs in Schermerhorn

jjfoto.nl / Jan Jong Darius van der Plaat bestuurt Smart met alcoholbril.

SCHERMERHORN - Darius van der Plaat van jongerenvereniging De Ruiterstok in Schermerhorn heeft nog geen rijbewijs, maar ’scheurt’ toch al met een Smart over de weg.

Door Van onze verslaggeefster - 30-12-2016, 15:42 (Update 30-12-2016, 15:42)

Uiteraard met begeleiding en ook met de zogeheten ’alcoholbril’. Hiermee ervaren de jonge bestuurders hoe het is om te rijden met een flinke slok achter de kiezen. Dit is onderdeel van de alcohol- en drugspreventie in de kernen van stichting Link in opdracht van de gemeente Alkmaar. Hiermee wil Link jongeren bewust maken van de risico’s...