’Houtsingels Oosterzand Heiloo komen terug’

Plan Oosterzand, met bovenin de doorlopende houtsingel.

HEILOO - De deels verwijderde houtwallen ofwel houtsingels op het terrein van het wijkje Oosterzand aan de zuidkant van Heiloo komen terug. Dat verzekert Ruud Storms van vastgoedbedrijf Amante, dat het plan ontwikkelt.

Door Henk-Jan den Ouden - 31-12-2016, 8:40 (Update 31-12-2016, 8:46)

Onlangs bleek dat een deel van de historische houtsingel aan de noordkant van het plan was weggehaald. Dit terwijl de houtsingels vermeld staan in het bestemmingsplan. In het meer praktische uitwerkingsplan staat letterlijk: ’Bestaande houtsingels worden ingepast en gedeeltelijk aangevuld.’

Storms is een beetje verbaasd over de commotie in de...