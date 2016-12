Opnieuw actie voor sloop bowling Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Er komt opnieuw een actie om de sloop van de oude bowling in Egmond aan Zee te bespoedigen. Actievoerders Rita Koppedraaijer en Sjef Kenniphaas roepen de Egmonders via Facebook op, om eigenaar Dreef Beheer te bestoken met e-mails.

Het duo strijdt al twee jaar voor sloop van Bowling De Zeeparel, en uiteraard daarna nieuwbouw.

,,We hebben een opsomming gemaakt van wat er de laatste jaren gebeurd is. Ze hebben al een paar keer aan de gemeente beloofd dat er zou worden gesloopt, maar er gebeurt niks. Het wordt telkens weer uitgesteld. Als je ze benadert en vraagt waarom, komt het grote smoezenboek op tafel. Ook de wethouder komt er niet doorheen. Alle vergunningen liggen klaar, alle haperingen zijn opgelost. We worden gewoon in het pak genaaid door de heren.’’

Koppedraaijer vindt dat er nu echt iets moet gebeuren aan de Kennedyboulevard.

,,We hebben de ene gevaarlijke situatie na de andere. Nu hangen er weer platen los. Het wordt een steeds grotere puinhoop. Maar we melden het niet eens meer aan ze als er iets gevaarlijks is. Als zij ons niet informeren, informeren we hen ook niet. We houden wel de mensen in het dorp op de hoogte.’’

Vanaf vandaag staat op de Facebookgroep ’Weg met de oude bowling’ een oproep om Dreef Beheer onder e-mails te bedelven. ,,Dat zullen ze niet heel fijn vinden, maar we willen wat meer druk op de ketel hebben. De vorige acties die we hebben gevoerd, werden door honderden mensen gesteund. Dat oude gebouw is iedereen een doorn in het oog. We willen nergens mee dwarsliggen. We willen gewoon een signaal afgeven.’’