Bergen: toch geld voor handhaving

BERGEN - Het college van b en w van de gemeente Bergen wil toch vijftigduizend euro in de pot handhaving stoppen, die de gemeenteraad eerder had geschrapt. Het kijkt ook, of bewoning in sommige gevallen kan worden gelegaliseerd.

Door Matthie Bergman - 31-12-2016, 8:38 (Update 31-12-2016, 8:47)

Dit onder druk van de provincie, die maatregelen verlangt vanwege illegale permanente bewoning van recreatiewoningen en de illegale bouw van die woningen. Voor de aanpak hiervan had het college voor volgend jaar een budget van vijftigduizend euro gereserveerd. De gemeenteraad zette daar echter in...