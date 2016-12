’Iedereen is welkom bij afscheid burgemeester Ter Heegde’

HEERHUGOWAARD - De gemeente Heerhugowaard neemt maandagavond 2 januari 2017 afscheid van burgemeester Han ter Heegde. „Iedereen is welkom’’, zegt gemeentevoorlichter Hans Jansen. ,,We nemen niet alleen afscheid van Ter Heegde, het is maandag ook gewoon de nieuwjaarsreceptie.”

Door Arie Bergwerff - 30-12-2016, 20:16 (Update 30-12-2016, 20:16)

De gemeente vroeg belangstellenden zich voor 12 december aan te melden. ,,We hadden een indicatie nodig, met het oog op de catering.’’ Wie wil kan maandag vanaf 18.30 uur binnen wandelen. Er hebben zich 550 mensen aangemeld.

Ze krijgen op de bijeenkomst gelegenheid om de scheidende burgervader de hand te drukken. Ook is er maandag de uitreiking van de Jonge Heldenprijs 2016. Daarnaast zijn er toespraken: burgemeester Piet Bruinooge (Alkmaar) en raadsvoorzitter a.i. Stefan Brau voeren het woord, maar ook alle wethouders doen met een anekdote een duit in het zakje. ,,De burgemeester vindt dat het allemaal niet te lang moet duren. Je kunt je gasten niet een uur lang laten wachten, meent hij. Hij heeft een hekel aan persoonsverheerlijking.’’ Ter Heegde zelf krijgt als laatste het woord. Daarna is er een informeel samenzijn.

Op 17 januari neemt de burgemeester in een korte vergadering afscheid van de gemeenteraad van Heerhugowaard. De volgende dag vindt in de nieuwe fusiegemeente Gooise Meren zijn installatie plaats.