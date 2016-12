Blij met geld provincie voor ’t Regthuis

OUDKARSPEL - De stichting Hart voor Oudkarspel is blij met de 30.000 euro die de provincie heeft toegewezen voor ’t Regthuis. „We hebben drie ton nodig voor het opknappen van het gebouw. De teller staat nu op 245.000 euro”, aldus een verheugde Anne Oostenveld.

Door Arie Bergwerff - 30-12-2016, 14:48 (Update 30-12-2016, 14:48)

Hart voor Oudkarspel - waaronder ook het Behouden Huis valt - nam eerder dit jaar ’t Regthuis over van de gemeente Langedijk. Het is de bedoeling dat de stichting Langedijker Verleden (SLV) gebruik gaat maken van het rijksmonument uit 1808. Eerst echter moet het gebouw grondig opgeknapt worden. „We hadden de provincie gevraagd om een ton en ingeschat dat we dan in aanmerking zouden komen voor een derde van dit bedrag. Dat is gelukt.”

Juist deze week is het werk in ’t Regthuis begonnen. „Op dit moment sta ik er te zagen’’, aldus Oostenveld, via de telefoon. ,,We doen het opknapwerk zo veel mogelijk met onze vrijwilligers om de kosten laag te houden.” Het loopt voorspoedig: ,,Er zijn geen nieuwe lijken uit de kast gekomen. Ja, de balkenlaag onder de vloer is meer rot dan voorzien. We hadden hier al een bedrag voor opzij gezet en komen niet zo veel tekort.’’

Er kwam nog een bedrag richting ’t Regthuis. „Ooit kon je subsidie aanvragen voor herbestemmingsonderzoek. Dat onderzoek hebben we zelf gedaan en daar hebben we toch 7500 euro voor toegekend gekregen.” Daarnaast hoopt de stichting nog op kleine fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds. „Verder is er in april of mei een veiling. Daar hopen we vooral geld bij elkaar te krijgen voor de inrichtingskosten.”