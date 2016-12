Azc Alkmaar krimpt fors in

ALKMAAR - De opvang voor asielzoekers aan de Robonsbosweg in Alkmaar krimpt vanaf januari 2017 van 510 naar vierhonderd bewoners. Toen het azc in maart 2016 werd geopend, was er nog sprake van dat zeshonderd asielzoekers een plek zouden krijgen in het voormalige belastingkantoor.

Door onze verslaggevers - 30-12-2016, 9:10 (Update 30-12-2016, 9:10)

Locatiemanager Hilda van der Vlag noemt het nieuwe getal in een interview elders in deze krant. De komst van de asielzoekers leverde in Alkmaar nauwelijks problemen op, zeker in vergelijking met wat er elders in Nederland soms gebeurde. Van der Vlag vertelt dat er voortdurend overleg is geweest met de buren aan de Robonbonsweg, de bewoners in De Hoef, de gemeente en de politie. Inmiddels is het overleg met de buren en de commissies van omwonenden beëindigd. ,,Dit azc is een gemeenschap die zich naadloos in de Alkmaarse samenleving heeft gevoegd’’, aldus Van der Vlag.

Ook in deze krant een verhaal over de Immanuëlkerk in Alkmaar Noord. Deze kerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA), ’verborg’ een half jaar lang een jong Iraans stel, door ze bij toerbeurt te laten logeren bij verschillende gemeenteleden.