Beschonken bestuurder met ingevorderd rijbewijs botst op auto en rijdt door

OUDKARSPEL - Een 30-jarige man is donderdag, voor de tweede keer in een week, betrapt op rijden met drank op. Hoewel zijn rijbewijs eerste kerstdag was ingevorderd, botste hij een paar dagen later met zijn auto op een geparkeerde auto in de Kasteelstraat in Oudkarspel.

Door Internetredactie - 30-12-2016, 8:15 (Update 30-12-2016, 8:15)

Een getuige die achter de man reed, zag gebeuren hoe de dertiger de auto behoorlijk beschadigde. Hij belde de politie en gaf steeds door waar de veroorzaker reed.

In Waarland parkeerde de verdachte zijn auto, waarna hij een woning inging. Agenten die hem aanspraken, roken een alcohollucht. Hij bleek bijna drie keer te veel te hebben gedronken.

De man krijgt boetes voor het verlaten van de plaats van een ongeval en het rijden onder invloed terwijl het rijbewijs is ingevorderd.