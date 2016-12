Oliebollen bakken in een mistbank

jjfoto.nl / Jan Jong ’t Roode Hert.

ALKMAAR - Molen 't Roode Hert aan de Frieseweg is deze dagen omgetoverd in een welriekend biologisch oliebollenbakparadijs.

Door Van onze verslaggever - 29-12-2016, 16:44 (Update 29-12-2016, 16:44)

Gelukkig is er een goede afzuiginstallatie. Het leek er donderdag alleen even op dat die op hol was geslagen: de molen was bijna onzichtbaar door een dikke mistbank.