Vrouw (87) bestolen van sieraden en geld in eigen huis in Oudorp

Alkmaar Een 87-jarige vrouw is woensdagmiddag in haar huis in de Alkmaarse wijk Oudorp beroofd van sieraden en geld. Een vrouw wist de bewoonster af te leiden met een babbeltruc.

Door internetredactie - 29-12-2016, 16:33 (Update 29-12-2016, 16:58)

Rond 17.00 uur werd bij de vrouw aangebeld door een onbekende vrouw die zei dat ze van de thuiszorg was. De bewoonster vroeg naar het legitimatiebewijs van de vrouw, maar dat zou nog in de auto liggen.

Kennelijk wist de vrouw de bewoonster toch te overtuigen en werd zij de woning binnengelaten. Het sterke vermoeden bestaat dat de oplichtster de voordeur heeft opengelaten of later heeft open gezet, waardoor een handlanger de woning in kon en meerdere kostbaarheden kon meenemen.

De oplichtster verliet na een gesprek van tien tot vijftien minuten de woning. De vrouw trof vervolgens een slaapkamer aan die deels overhoop gehaald was en waar onder meer sieraden en geld weg waren.

De oplichtster is een vrouw van 1.70 tot 1.75 meter lang. Ze heeft een slank postuur, blanke huidskleur, blond haar op schouderlengte, blauwe ogen, net uiterlijk en de vrouw droeg woensdagmiddag een donkerkleurige jas en donkere strakke broek. De vrouw sprak goed Nederlands.

De politie vraagt contact op te nemen als deze vrouw ook bij u aan de deur is geweest of als u informatie heeft die te maken kan hebben met bovenstaand incident.