Langedijker Kooppas vervalt in 2017

LANGEDIJK - Gemeente Langedijk verstrekt ook in 2017 de Langedijker Pas aan mensen met een laag inkomen. Echter, de kooppas vervalt.

Door Sophie Kuitems - 29-12-2016, 15:40 (Update 29-12-2016, 15:40)

,,Er werd te weinig gebruik van gemaakt’’, aldus een woordvoerster van de gemeente. ,,Daardoor was de kooppas onrendabel en is besloten die af te schaffen.’’

Bij de gratis pas - die dus nog wel in omloop is - krijgen mensen met een laag inkomen een ’participatiebudget’ in de vorm van vouchers. Ze kunnen deze gepersonaliseerde vouchers gebruiken om bijvoorbeeld het lidmaatschap van een vereniging te betalen.

De vouchers die bij de Langedijker Pas horen, vertegenwoordigen een geldbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie. Een alleenstaande ontvangt 385 euro, een alleenstaande ouder 495 euro en een gehuwde of samenwonende ontvangt 550 euro.

,,In het kader van het minimabeleid wordt de gratis pas aan 460 burgers verstrekt’’, zegt de gemeentewoordvoerster. ,,In 2017 staat er een overleg gepland met Heerhugowaard en Alkmaar om te kijken op welke vlakken we kunnen samenwerken op dit gebied.’’

Het is mogelijk dat na dat overleg de kooppas weer terug komt, om eenzelfde beleid te hanteren als in Alkmaar en Heerhugowaard.

De passen worden thuisgestuurd.