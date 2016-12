Jaarwisseling zonder hondenstress

ALKMAAR - In de nacht van oud op nieuw zoeken veel huisdieren - met name honden - traditioneel een schuilplek op. Onder de bank bijvoorbeeld. Maar met een beetje goede voorbereiding is jaarwisseling ook voor huisdieren prettig te maken, zegt Marja Berbee, hondentrainster uit Alkmaar.

Haar tips:

- Laat de hond op oudjaarsdag en dagen ervoor uit op plekken waar zo min mogelijk geknald wordt. Hou hem altijd aan de lijn en voorkom vluchtgedrag, dit werkt angstbevestigend.

- Blijf zelf vrolijk bij een angstreactie....