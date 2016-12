’Dit jonge Iraanse stel kwam op ons pad’

Foto JJFotonl/Jan Jong Leden van de Immanuelkerk, bij de ingang van gebouw De Blije Mare.

ALKMAAR - Het is die zondag in oktober een meer dan memorabele dienst in de Immanuëlkerk in Alkmaar Noord. Hamid wordt gedoopt, nadat hij in aarzelend Nederlands uitgelegd heeft waarom dit voor hem zo belangrijk is. Zahra leest daarna de geloofsbelijdenis voor in haar eigen taal, het Farsi. Geëmotioneerd vertelt ze aan de gemeenteleden hoe bijzonder het voor haar is om haar geloof in vrijheid te kunnen belijden, in de taal van haar land. Het is muisstil in de kerk.

Door Arie Bergwerff - 29-12-2016, 22:22 (Update 29-12-2016, 22:51)

