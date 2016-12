Gapend gat in historische houtwal

De houtwal, precies op de kop gezien. Links van de fundering de kaalslag.

HEILOO - De werkzaamheden voor het nieuwbouwwijkje ’Het Oosterzand’ aan de zuidkant van Heiloo zijn in volle gang. Niet tot ieders tevredenheid, echter. In een historische houtwal tussen de Oosterzijweg en de Kennemerstraatweg is een gapend gat geslagen.

Door Henk-Jan den Ouden - 29-12-2016, 11:42 (Update 29-12-2016, 11:42)

Willem Gomes, fractievoorzitter van de NCPN in de gemeenteraad, is laaiend. „Het was de afspraak dat de historische houtwallen behouden zouden blijven. Moet je kijken.” Over een lengte van zo’n honderd meter is de hele houtwal met shovels opgegraven en afgevoerd. Er is nieuwe grond overheen gekomen, zodat het lijkt of hij er nooit heeft gestaan.

„Het fundament van dat nieuwe huis is te ver naar het noorden gestort”, wijst Gomes. Inderdaad, als de houtwal was blijven staan, had het huis op die plek niet gebouwd kunnen worden, want de wal had er pal tegenaan gestaan.

„Ik kan niet anders concluderen dan dat de noordelijke én de westelijke houtwal bijna volledig verdwenen zijn.” Fractievoorzitter Tijmen Valkering van Heiloo-2000, de grootste coalitiepartij in de raad van Heiloo is voor de tweede keer ter plaatse komen kijken. „Ik heb er maar één woord voor. Kaalslag. Ik geloof best dat ontwikkelaar Amante een goed groenplan heeft voor deze wijk. Maar ze kunnen hier nooit meer de historische houtwal terugbrengen die er stond. Er zal nieuwe aanplant moeten komen.”

Gomes heeft nog iets anders vernomen. „Pal aan de westkant van de tuin van dat huis aan de Oosterzijweg gaat Liander een transformatorhuisje laten neerzetten. Dat stond eerst ergens anders ingetekend. Ook daarvoor is een stuk van de houtwal gesneuveld.” Hij zou zich kunnen voorstellen dat de buren er niet op zitten te wachten. „Zo’n transformator wil nog wel eens herrie maken.”

De gemeente Heiloo kan door afwezigheid van wethouder Fred Dellemijn en deskundige ambtenaren geen volledige klaarheid brengen. „Na intensief overleg met Amante zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van een trafohuis aan de noordkant van het ontwikkelgebied van Amante’’, zo meldt een woordvoerster. ,,Dit trafohuis is door Liander verplicht gesteld, het is een vergunningsvrij bouwwerk dat op eigen grond van Amante wordt geplaatst. Om de plaatsing mogelijk te maken is een wat zwakker deel van de daar aanwezige houtwal verwijderd. Met Amante is afgesproken dat er niet meer wordt weggehaald, dan nu is verdwenen. De bestaande houtwal vanaf de Oosterzijweg tot aan het trafohuis blijft verder in tact, net als het deel van de houtwal ten westen van het trafohuis. Ook is afgesproken dat het trafohuis in het groen wordt ’gepakt’ en dat de houtwal nog wordt aangevuld met nieuw groen.’’