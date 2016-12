Wonen Plus Welzijn verhuist naar De Anbouw

Foto JJFoto.nl/Jan Jong De verhuizing van WPW Langedijk is volle gang. De klus moet eind deze week geklaard zijn.

LANGEDIJK - Een ladenblok met sticker wordt behendig door de voordeur van De Anbouw in Noord-Scharwoude naar binnen gereden. Een bureaublad, voor even zonder bureau, zoekt tijdelijk steun bij een kastje. Op de achtergrond worden de eerste verhuisdozen al weer uitgepakt.

Door Arie Bergwerff - 28-12-2016, 20:17 (Update 28-12-2016, 20:17)

Wonen Plus Welzijn (WPW) Langedijk zit, zo veel is duidelijk, midden in de verhuizing. De welzijnsorganisatie sloot voor de kerstdagen definitief de deuren van gebouw De Overbrugging. Daar op die plek aan de Dokter Wilminkstraat ziet de gemeente Langedijk op termijn graag nieuwbouw verrijzen, zo maakte wethouder Jan Piet Beers onlangs bekend.

Deze week geeft WPW even niet thuis. Er wordt met steun van vrijwilligers hard gewerkt om De Anbouw gereed te maken voor de nieuwe functie. Het voormalige verenigingsgebouw van de Protestantse Kerk, gelegen aan de Dorpsstraat 610, heeft een grote zaal met podium en telt diverse kantoorruimtes.

Vanaf maandag 2 januari kunnen inwoners van Langedijk weer bij WPW terecht voor praktische hulp aan huis, cursussen, activiteiten en persoonlijke ondersteuning.

Voor meer informatie: kijk op www.wonenpluswelzijn.nl onder het kopje ’Langedijk’.