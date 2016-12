Oma Bep stierf voor 500 euro

Foto familiearchief Oma Bep op haar laatste verjaardag.

ALKMAAR - In februari vierde ze haar 95e verjaardag. Oma Bep, een vitale vrouw die nog zelfstandig woonde in een appartementje aan de Muiderwaard in Alkmaar. Drie maanden later, op 25 mei, werd ze in een vlaag van waanzin zwaar mishandeld door een dolgedraaide junk die geld wilde lenen en vond dat ze te weinig kreeg.

Door Gerard van Engelen - 29-12-2016, 6:14 (Update 29-12-2016, 6:14)

Haar kleinzoon en zijn echtgenote vonden haar lichaam de volgende ochtend. De dader gaf zichzelf enkele dagen later aan: de buurvrouw. Dit verhaal gaat over de...