Kim Wilde komt naar Alkmaar

Foto PR Kim Wilde

ALKMAAR - Kim Wilde treedt volgend jaar op in Alkmaar. De Engelse zangeres komt op vrijdag 17 november naar Victorie, het nieuwe poppodium in Alkmaar-Overstad.

Door onze verslaggever - 29-12-2016, 7:00 (Update 29-12-2016, 7:00)

Het optreden van Wilde maakt deel uit van een tournee die ze door Nederland maakt. De zangeres maakt vooral in de jaren tachtig van de vorige eeuw furore. Haar debuut ’Kids in America’ betekende in 1981 haar doorbraak. ’Cambodia’, ’View from a bridge’ en ’Never trust a stranger’ zijn andere bekende nummers van Kim Wilde, van wie inmiddels meer dan dertig miljoen albums en singles zijn verkocht.