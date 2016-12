Vuurwerk tussen gewapend beton

jjfoto.nl/Jan Jong Edwin de Lange maakt in zijn vuurwerkbunker bestellingen klaar.

ALKMAAR - De tijd dat de bestellingen over de vloer van de winkel waren verspreid, ligt al jaren achter hem. Anno 2016 is de hele vuurwerkvoorraad van Edwin de Lange verschanst in een bunker achter een zware kluisdeur. ,,Na de vuurwerkramp in Enschede is alles anders geworden.’’

Door Hans Brandsma - 29-12-2016, 9:00 (Update 29-12-2016, 9:28)

Zes weken per jaar blijft het timmermanskloffie van De Lange in de kast hangen. Vanaf half november is hij geen timmerman, maar staat zijn werkzame leven in het teken van de vuurwerkverkoop. ,,45 jaar geleden...