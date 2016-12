Nieuw bestuur voor De Geist in Sint Pancras

Foto Erna Faust Dorpshuis De Geist in Sint Pancras.

SINT PANCRAS - Dorpshuis De Geist in Sint Pancras heeft een nieuw bestuur. Daarmee lijkt de dreigende bestuurlijke crisis rond het dorpshuis te zijn afgewend. „We stappen er voor een half jaar in, met de intentie om door te gaan”, vertelt Peter Met, de beoogde voorzitter in het vijf man sterke bestuur.

Door Arie Bergwerff - 28-12-2016, 20:16 (Update 28-12-2016, 20:16)

Eerder dit jaar maakte Nico Bruin, het laatst overgebleven bestuurslid, alle gebruikers van het dorpshuis duidelijk dat hij per 1 januari 2017 nu toch echt ging opstappen. Daarmee dreigde De...